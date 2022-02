GF Vip, Soleil e Delia si baciano! Video (Di domenica 20 febbraio 2022) Soleil e Delia Nuovo psicodramma nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, Soleil Sorge ha infatti baciato la ‘rivale artistica’ Delia Duran e si è resa protagonista di un acceso scontro con il ‘conteso’ Alex Belli, chiudendo – a quanto sembra – ogni tipo di rapporto con lui. Tutto è partito quando, nel corso del party organizzato ieri sera dalla produzione del reality, Delia e Soleil hanno avuto modo di trascorrere del tempo da sole e, complice qualche bicchiere di alcool di troppo, hanno finito per baciarsi, sotto lo sguardo attonito di Alex. Appena quest’ultimo si è avvicinato per parlarle, la Sorge ha quindi cominciato ad inveire contro di lui: “Sei un falso; mi hai detto che avevi messo in dubbio la tua vita. Sotto le coperte, più le cose che tutti pensano, mi hai ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 20 febbraio 2022)Nuovo psicodramma nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore,Sorge ha infatti baciato la ‘rivale artistica’Duran e si è resa protagonista di un acceso scontro con il ‘conteso’ Alex Belli, chiudendo – a quanto sembra – ogni tipo di rapporto con lui. Tutto è partito quando, nel corso del party organizzato ieri sera dalla produzione del reality,hanno avuto modo di trascorrere del tempo da sole e, complice qualche bicchiere di alcool di troppo, hanno finito per baciarsi, sotto lo sguardo attonito di Alex. Appena quest’ultimo si è avvicinato per parlarle, la Sorge ha quindi cominciato ad inveire contro di lui: “Sei un falso; mi hai detto che avevi messo in dubbio la tua vita. Sotto le coperte, più le cose che tutti pensano, mi hai ...

Advertising

CrochetXweb : RT @WorkwwWeb: @RickyPalazzolo Visto che a lei non gliene frega niente delle salute di Soleil x lo stress che viene sottoposta, in quanto n… - TizianaNunzi : @saretta9742 Secondo me sono convinta che queste donne si credano migliori,forza Soleil, ti ho seguito al Grande Fratello Vip 4, complimenti - Lella62895497 : Penso ke sia stata, troppo educata, nei confronti dei due maiali. Ma sicuramente, da donna intelligente, quale è, a… - oggi_conduso_io : - RobyMelloBrown : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO -