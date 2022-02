GF Vip, scoppia la passione tra Delia e Soleil: il video del bacio che ha scioccato Alex Belli (Di domenica 20 febbraio 2022) Un nuovo colpo di scena ha messo scompiglio nella Casa del GF Vip ormai molto segnata dal triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Dopo i ripetuti battibecchi tra le due donne rivali in amore e il nuovo ingresso nella... Leggi su today (Di domenica 20 febbraio 2022) Un nuovo colpo di scena ha messo scompiglio nella Casa del GF Vip ormai molto segnata dal triangolo composto daSorge eDuran. Dopo i ripetuti battibecchi tra le due donne rivali in amore e il nuovo ingresso nella...

Advertising

Unf_Tweet : - infoitcultura : GF Vip 6, aereo per Manila Nazzaro che scoppia in lacrime [VIDEO] - ParliamoDiNews : GF Vip 6 Manila aereo, lei scoppia in lacrime: ecco perché VIDEO #GFVip #KatiaRicciarelli #LulùSelassiè… - ale_dillo : RT @cleoliv24: Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan:'Se vedo una persona capisco se ha un tumore”.Scoppia la bufera:'Da denuncia” https://… - Ilbimbodisole1 : RT @cleoliv24: Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan:'Se vedo una persona capisco se ha un tumore”.Scoppia la bufera:'Da denuncia” https://… -