Advertising

Rosa12345171 : @AnnaRusso69 Mamma mia mi credi io ho assisistito a delle scene con i vip che mi sarei sotterrata. Questo non è nie… - AmyTeahouse : @ale_dillo Assolutamente, ma non hai risposto alla mia domanda: hai letto Livio e Appiano?? Dai, guarda il GF vip. - FRANCESCOASROM7 : Io Che Dopo Che Finirà Il Grande Fratello VIP Non Ho Dubbi Ma Solamente Certezze Che La Mia Sorellina Sole Diffider… - Diva_VIP : RT @ferrarisergio4: Ed è sera,riposa mia mamma,traccio un saluto nella penombra del mio dire,tra cielo e sussurri,un saluto vola a portare… - semprevane : RT @caporix: @Leftmad @AmmuzzoOff @FloraPiachica @huchukato @ilruttosovrano @semprevane @AssClienti @ViolaMilano Oddio sono un vip a mia in… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Mia

ComingSoon.it

'Dopo 12 anni di sacrifici , ora ho finalmente una casa.. ci vorrà tempo per ultimarla però'. Leggi anche > Gf, Soleil e Delia si baciano davanti a tutti. Poi la Sorge crolla con Alex Belli: '...' Si conoscono dai tempi di Non è la Rai, eppure dal GFMiriana si è notevolmente distaccata da ... non ho nulla da invidiare a Biagio e quindi mi propongo per il prossimo balletto in cui...Il pensiero che Nathaly possa abbandonare la Casa domani sera è un cruccio molto grande per il ragazzo che, in queste ore, si sta autoconvincendo che la cosa non accadrà: “La mia testa rifiuta il ...Gf Vip, “Mia madre sordomuta, mio padre muratore”: il racconto da brividi del concorrente del reality show. Manca meno di un mese al gran finale del GF Vip 6. Si tratta dell’edizione più lunga di ...