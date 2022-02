GF Vip, Jessica Selassié sotto shock: “Alex ha cercato di baciarmi” (Di domenica 20 febbraio 2022) Incredula e frastornata, stamattina Jessica Selassié ha raccontato ai compagni che nel corso della festa organizzata dal Grande Fratello Vip 6 ieri sera, sabato, Alex Belli ha cercato di strapparle un bacio profondo, di quelli alla francese. Jessica ha spiegato che presenti c’erano anche Soleil Sorge e soprattutto la moglie dell’attore, Delia Duran. Lei si è girata proprio mentre Alex le aveva preso il viso tra le mani e dunque il bacio non c’è stato, anche perché Jessica ha trovato la cosa un’ennesima mancanza di rispetto nei confronti di Delia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono diventati genitori: è nato Gabriele In un messaggio condiviso dalla coppia, gli ex gieffini annunciano il frutto del loro ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 20 febbraio 2022) Incredula e frastornata, stamattinaha raccontato ai compagni che nel corso della festa organizzata dal Grande Fratello Vip 6 ieri sera, sabato,Belli hadi strapparle un bacio profondo, di quelli alla francese.ha spiegato che presenti c’erano anche Soleil Sorge e soprattutto la moglie dell’attore, Delia Duran. Lei si è girata proprio mentrele aveva preso il viso tra le mani e dunque il bacio non c’è stato, anche perchéha trovato la cosa un’ennesima mancanza di rispetto nei confronti di Delia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono diventati genitori: è nato Gabriele In un messaggio condiviso dalla coppia, gli ex gieffini annunciano il frutto del loro ...

