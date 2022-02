GF VIP: Jessica e Barù stamattina, news (VIDEO) (Di domenica 20 febbraio 2022) GF VIP: Barù e Jessica stamattina, news (VIDEO). Barù appena sveglio cerca Jessica in cucina: “Che carina”. Guarda il VIDEO alla fine dell’articolo e lascia un commento! GF VIP: Barù appena sveglio cerca Jessica: “Che carina” (VIDEO). Barù e Jessica sempre più vicini e lui pare cedere al corteggiamento di lei! Guarda il VIDEO alla … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di domenica 20 febbraio 2022) GF VIP:).appena sveglio cercain cucina: “Che carina”. Guarda ilalla fine dell’articolo e lascia un commento! GF VIP:appena sveglio cerca: “Che carina” ().sempre più vicini e lui pare cedere al corteggiamento di lei! Guarda ilalla … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

fanpage : #Gfvip, Barù e Jessica sempre più vicini, ma non scatta il bacio #jeru - Akrobata2022 : Votare JESSICA come preferita in questo sondaggio Reality House deve essere prima, facciamo vedere quanto contiamo!… - ATotbil : Oh due coglioni parlare così di un uomo che è allo stesso livello della Ricciarelli e Casella, loro cosa fanno? A… - rango_claudia : Baru` dice a Manila e a Miriana che vorrebbe baciare Jessica e portarla nella nave love boat però non lo farà xké s… - MondoTV241 : GF Vip, 'E' tutta la sera che volevo farlo' Alex Belli prova a baciare Jessica Selassiè #alexbelli #selassiesisters… -