Gf Vip 6, Gianluca Costantino svela cosa gli ha confidato Soleil Sorge a proposito del fidanzato che ha fuori dalla Casa (Di domenica 20 febbraio 2022) Gianluca Costantino dopo essere stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello è stato ospite a Casa Chi dove non si è sottratto a nessuna domanda. Innanzitutto al Vippone è stato chiesto come sta vivendo il momento post Gf. Sto iniziando a riflettere e a capire quello che ho passato. Un’esperienza indimenticabile, sto vivendo un momento di gratitudine sto ringraziando la qualunque, Alfonso, la redazione, gli autori. É stata un’opportunità breve ma con la O maiuscola. Credo di aver fatto delle scelte alla fine qualcuna sbagliata ma potete immaginare che entrare nella Casa del Grande Fratello a 5 mesi dall’inizio entri come se fossi un ospite, mi sentivo veramente un ospite dentro a una grande festa. Una festa stanca. Ho dovuto per forza pensare di essere me stesso, se sbaglio vado ... Leggi su isaechia (Di domenica 20 febbraio 2022)dopo essere stato eliminatodel Grande Fratello è stato ospite aChi dove non si è sottratto a nessuna domanda. Innanzitutto al Vippone è stato chiesto come sta vivendo il momento post Gf. Sto iniziando a riflettere e a capire quello che ho passato. Un’esperienza indimenticabile, sto vivendo un momento di gratitudine sto ringraziando la qualunque, Alfonso, la redazione, gli autori. É stata un’opportunità breve ma con la O maiuscola. Credo di aver fatto delle scelte alla fine qualcuna sbagliata ma potete immaginare che entrare nelladel Grande Fratello a 5 mesi dall’inizio entri come se fossi un ospite, mi sentivo veramente un ospite dentro a una grande festa. Una festa stanca. Ho dovuto per forza pensare di essere me stesso, se sbaglio vado ...

