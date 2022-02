Gf Vip 6 | Alex Belli provoca Soleil Sorge | lei sbotta e ammette | “L’ho sempre detto che ci siamo stra amati e che ci stavamo innamorando seriamente!”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il ritorno diall’interno della Casa del Gf Vip 6 ha scombussolato gli equilibri. Toccate dal suo ingresso sono state soprattutto la moglie di, Delia Duran e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donnecon la quale l’attore aveva instaurato un rapporto molto profondo. Ieri serasi sono ritrovati a parlare durante la festa organizzata dai Vipponi. Come riportato da Biccy.it,ha accusato l’attore di aver minimizzato il loro rapporto nonostante abbia spesso dichiarato il suo amore per lei: Tu sei un falso, perché mi haiche avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi haiche eri innamorato. Mi hai guardato, mi ...

Advertising

Quellochetutti1 : Alex e Delia si scambieranno nuovamente le promesse di matrimonio al Gf Vip? Ecco cosa hanno deciso ??… - Loredan18318646 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alex Belli provoca Soleil Sorge, lei sbotta e ammette: “L’ho sempre detto che ci siamo stra amati e che ci stavamo… - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli provoca Soleil Sorge, lei sbotta e ammette: “L’ho sempre detto che ci siamo stra amati e che c… - VicolodelleNews : #GFVip : nella notte #Delia e #Soleil si baciano e poi quest’ultima si dichiara ad #Alex Per leggere qui ---->… - BaianoAngela1 : RT @DiamanteGiallo: #GFVip #gfvip6 -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Il party in maschera, nella Casa del Grande Fratello, ha riaperto il triangolo composto da Delia Duran ,Belli e Soleil Sorge . Per questo motivo, tra una litigata e l'altra, le due donne hanno dato vita ad un siparietto saffico con tanto di ...... ombre sul Grande Fratelloparlando con Delia Duran: 'Voglio che ci arrivi...' In una recente conversazione avvenuta dentro la casa del Grande FratelloBelli ha invitato sua moglie ...L’argomento più chiacchierato di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è sicuramente il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè. L’italoamericana ...Nei giorni scorsi Delia Duran ha provato in ogni modo ad allontanare Soleil Sorgè da Alex Belli, con un paio di avvertimenti fatti al suo compagno. La modella venezuelana, dopo l’ultima diretta ...