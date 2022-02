Genoa | Blessin | «Accettiamo il pari Salvezza? Ci crediamo fino alla fine»

(Di domenica 20 febbraio 2022) Alexander, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio dei rossoblù contro il Venezia: le dichiarazioni Alexander, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo ilcon il Venezia. PARTITA – «Dopo la partita sono andato dai nostri tifosi per ringraziarli del supporto che ci hanno dato, sentirli cantare mi ha fatto venire la pelle d’oca. Sarebbe servito un pizzico di fortuna in più per evitare il pareggio, ma la prestazione è stata buona. Abbiamo sbagliato qualcosa sulle seconde palle nel primo tempo, ma la mentalità che ho visto è buona. Nell’occasione di Yeboah, pensavo il pallone stesse entrando… È il quarto pareggio. Andiamo avanti a lavorare duramente».– «Fin quando l’aritmetica non ci condanna noi dobbiamo crederci. Ognuno ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Alexander, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio dei rossoblù contro il Venezia: le dichiarazioni Alexander, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con il ...