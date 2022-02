Gazzetta – Spalletti che capolavoro | ecco perché merita solo applausi

Leggi su napolipiu

(Di domenica 20 febbraio 2022) Lucianosta tenendo il Napoli in alto in classifica, con la possibilità di giocarsi ancora lo scudetto. Il pareggio del Milan con la Salernitana dà un’altra chance al Napoli, un altro set point da non sprecare in alcun modo. Per farlo bisognerà vincere a Cagliari alla Unipol Arena, non certo facilissimo, contro la squadra sarda che da quando c’è Mazzarri ha cambiato volto. Il Napoli ci andrà con quattro infortunati in due ruoli chiave: esterno di destra e centrocampista centrale. Mancheranno infatti Anguissa, Lobotka, Lozano e Politano. Manon vuole alibi e lo ribadisce a Kiss Kiss Napoli.e la gestione infortuni Anchedi crisi il tecnico azzurro ne ha affrontate già tante. Figuriamoci se si spaventa per quattro assenze, quando a dicembre scorso si faticava quasi a trovare gli ...