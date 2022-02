Futuro Lamborghini: si guarda a elettrico e carburanti sintetici (Di domenica 20 febbraio 2022) Comincia ad essere più chiaro il Futuro Lamborghini in merito alla sostenibilità. L’azienda automobilistica italiana si sta adeguando alle nuove richieste del mercato e soprattutto sta lavorando sempre di più al processo di elettrificazione delle sue vetture. Tuttavia, sembra proprio che nei progetti della dirigenza ci sia un’altra strada da percorrere per quanto riguarda i Leggi su periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) Comincia ad essere più chiaro ilin merito alla sostenibilità. L’azienda automobilistica italiana si sta adeguando alle nuove richieste del mercato e soprattutto sta lavorando sempre di più al processo di elettrificazione delle sue vetture. Tuttavia, sembra proprio che nei progetti della dirigenza ci sia un’altra strada da percorrere per quanto ri

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Futuro Lamborghini: si guarda a elettrico e carburanti sintetici #Lamborghini #autoelettriche @GallinaPatrizia https:/… - periodicodaily : Futuro Lamborghini: si guarda a elettrico e carburanti sintetici #Lamborghini #autoelettriche @GallinaPatrizia - AleFabbriHA : RT @IsmoSrl: Ultimo giorno 28°ed.Master Professione Personale, in bocca al lupo Masterini special thanks alle aziende Partner @CislNazional… - GruppoHera : RT @IsmoSrl: Ultimo giorno 28°ed.Master Professione Personale, in bocca al lupo Masterini special thanks alle aziende Partner @CislNazional… - IsmoSrl : Ultimo giorno 28°ed.Master Professione Personale, in bocca al lupo Masterini special thanks alle aziende Partner… -