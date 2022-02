Furiosa | Chris Hemsworth potrebbe interpretare il villain nel prequel di Mad Max | Fury Road

Leggi su movieplayer

(Di domenica 20 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da Kyle Buchanan di The New York Times,ilindi Mad Max:il ruolo delindi Mad Max:. Si tratta di un'indiscrezione lanciata da Kyle Buchanan, reporter del The New York Times. Nel 2020è salito a bordo didi Mad Max:. Al momento, il ruolo che il celebre volto di Thor ...