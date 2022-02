Furia Barcellona sul Valencia. E Aubameyang avverte il Napoli

(Di domenica 20 febbraio 2022) . I blaugrana calano il poker, si sblocca l’ex Arsenal Ilsi scatena al Mestalla travolgendo ilper 4-1 e tornando al quarto posto della Liga. Risolto all’improvviso il problema del gol per gli uomini di Xavi grazie anche a una tripletta diche si sblocca. Proprio l’ex Arsenal nel post gara manda un messaggio alin vista del ritorno di Europa League: «E’ stata una vittoria straordinaria. È il modo migliore per prepararci alla sfida di ritorno con il. Siamo pronti a vincere la partita. Nelle ultime gare avevamo fatto bene, ci era mancato soltanto il risultato. Anche oggi abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo vinto. Dobbiamo guardare subito avanti, però, perché giovedì ci aspetta una gara molto importante». L'articolo proviene da Calcio News ...

...5 - Agisce da terzo centrale aggiunto, interpretando il ruolo alla Busquets deldi ...in vista del match di Champions contro il Villarreal (53 McKennie 6 - Chiamato in fretta eper ...Uno sport che si è ammalato di tecnologia, che sta perdendo la vista adi vivisezionare le immagini. L'inerzia di- Napoli è cambiata al 57esimo minuto quando l'arbitro romeno Kovacs ...Il Barcellona si scatena al Mestalla travolgendo il Valencia per 4-1 e tornando al quarto posto della Liga. Risolto all’improvviso il problema del gol per gli uomini di Xavi grazie anche a una ...Uno sport che si è ammalato di tecnologia, che sta perdendo la vista a furia di vivisezionare le immagini. L’inerzia di Barcellona-Napoli è cambiata al 57esimo minuto quando l’arbitro romeno Kovacs ...