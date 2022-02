Furia Atalanta, silenzio stampa dopo la Fiorentina: il motivo delle polemiche (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Atalanta di Gian Piero Gasperini cade contro la Fiorentina nel lunch match del 26esimo turno di Serie A. Ma anche questa partita è avvolta dalle polemiche per il gol annullato a Ruslan Malinovskyi che avrebbe permesso ai bergamaschi di pareggiare. Fiorentina AtalantaAtalanta, rabbia della società: silenzio stampa Il gol annullato a Malinovskyi per fuorigioco ha provocato la rabbia di Gasperini, poi espulso, e di tutta la società. dopo le polemiche furiose nel post-Juventus, che portarono il direttore generale Marino a prendersela con l’arbitro, l’Atalanta ha scelto di intraprendere la strada del silenzio stampa. Successivamente, a DAZN, l’ex arbitro Marelli ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) L’di Gian Piero Gasperini cade contro lanel lunch match del 26esimo turno di Serie A. Ma anche questa partita è avvolta dalleper il gol annullato a Ruslan Malinovskyi che avrebbe permesso ai bergamaschi di pareggiare., rabbia della società:Il gol annullato a Malinovskyi per fuorigioco ha provocato la rabbia di Gasperini, poi espulso, e di tutta la società.lefuriose nel post-Juventus, che portarono il direttore generale Marino a prendersela con l’arbitro, l’ha scelto di intraprendere la strada del. Successivamente, a DAZN, l’ex arbitro Marelli ...

