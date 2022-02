Furia Atalanta per il gol annullato. Gasperini agli arbitri: “Ma siete matti?”. Italiano: “Alziamo l’asticella” (Di domenica 20 febbraio 2022) E' molto contento per la vittoria contro l'Atalanta, Vincenzo Italiano che ora pensa ad "alzare l'asticella" e puntare all'Europa. Ma tuoni e fulmini arrivano dall'Atalanta, che ha deciso di andare in silenzio stampa, dopo aver protestato molto per tutta la partita sulla direzione dell'arbitro Doveri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) E' molto contento per la vittoria contro l', Vincenzoche ora pensa ad "alzare l'asticella" e puntare all'Europa. Ma tuoni e fulmini arrivano dall', che ha deciso di andare in silenzio stampa, dopo aver protestato molto per tutta la partita sulla direzione dell'arbitro Doveri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Gazzetta_it : Gasperini non parla, furia Marino: 'Szczesny da rosso e c'era un rigore per noi' - sportface2016 : #AtalantaJuventus, durissimo attacco di Umberto #Marino a Luca #Marelli su #Dazn: 'Per fortuna non arbitra più, non… - gigipoletti : A furia di dire 'siamo fuori dalla lotta scudetto..' i giocatori hanno finito per crederci. Con un altro allenatore… - Fprime86 : RT @CorSport: #Atalanta, furia sul web: il messaggio che rompe il silenzio stampa - CorSport : #Atalanta, furia sul web: il messaggio che rompe il silenzio stampa -