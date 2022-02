“Funziona proprio come il fucile di mamma e papà”: negli Usa in vendita perfino l’arma per i bambini (Di domenica 20 febbraio 2022) “Funziona proprio come il fucile di mamma e papà”. Questo lo slogan controverso che la società Wee1 tactical ha usato per presentare un fucile che imita l’Ar-15 ma che è destinato all’utilizzo specifico per bambini. È infatti subito scoppiata la polemica negli Stati Uniti per la recente apparizione sul mercato delle armi del Jr-15, che imita il fucile d’assalto semiautomatico usato spesso nelle sparatorie americane. La società produttrice assicura inoltre che questa sarà “la prima di numerose armi che aiuteranno gli adulti a far scoprire ai bambini il tiro sportivo in piena sicurezza”. Il fucile, che costa 389 dollari e ha caricatori di 5 o 10 cartucce calibro 22, misura in effetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) “ildi”. Questo lo slogan controverso che la società Wee1 tactical ha usato per presentare unche imita l’Ar-15 ma che è destinato all’utilizzo specifico per. È infatti subito scoppiata la polemicaStati Uniti per la recente apparizione sul mercato delle armi del Jr-15, che imita ild’assalto semiautomatico usato spesso nelle sparatorie americane. La società produttrice assicura inoltre che questa sarà “la prima di numerose armi che aiuteranno gli adulti a far scoprire aiil tiro sportivo in piena sicurezza”. Il, che costa 389 dollari e ha caricatori di 5 o 10 cartucce calibro 22, misura in effetti ...

"Funziona proprio come il fucile di mamma e papà": negli Usa in vendita perfino l'arma per… Il Fatto Quotidiano

