Fuitine | u sansali | il corredo nella “cascia” | fidanzamenti e matrimoni al tempo dei nonni

(Di domenica 20 febbraio 2022) Vi voglio raccontare come è iniziata la mia storia con mio marito. Una storia ambientata negli anni ’60. Ebbene, noi sfidammo le usanze dell’epoca perché Aldo, senza coinvolgere i suoi genitori, chiese direttamente a mio padre il permesso di frequentarmi e lui, che lo conosceva e sapeva che era un bravo ragazzo, glielo consentì. Eravamo giovanissimi, io 15 anni e lui 22. Questa storia durò 7 anni, ogni tanto ci prendevamo una pausa di riflessione e poi si ricominciava. Aldo non passò e spassò mai sotto il mio balcone per corteggiarmi da lontano come di solito faceva la maggior parte dei ragazzi di quell’epoca, ma mi veniva a trovare direttamente a casa. Ci conoscevamo da quando avevamo pranzato insieme alla sua famiglia presso la casa dei miei zii. Veniva con la scusa di portarmi dei libri da farmi leggere e poi ogni scusa era ...