Francia, Zemmour ancora lontano dalle 500 firme per candidarsi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il candidato dell'estrema destra francese Eric Zemmour è ancora molto lontano dalle 500 firme di funzionari eletti necessarie per candidarsi alle elezioni presidenziali. Se non le otterrà entro il 4 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il candidato dell'estrema destra francese Ericmolto500di funzionari eletti necessarie peralle elezioni presidenziali. Se non le otterrà entro il 4 ...

Advertising

christianrocca : RT @Linkiesta: Zemmour è il vero rivale di Macron Da gennaio il polemista ha ripreso a guadagnare terreno nei sondaggi e adesso può ambire… - Linkiesta : Zemmour è il vero rivale di Macron Da gennaio il polemista ha ripreso a guadagnare terreno nei sondaggi e adesso p… - toni08061963 : RT @AlessandroCere7: Il giovane attivista Tanguy David, sostenitore di #Zemmour, è stato aggredito e insultato come 'negro sporco', ieri se… - xiana44698880 : RT @AlessandroCere7: Il giovane attivista Tanguy David, sostenitore di #Zemmour, è stato aggredito e insultato come 'negro sporco', ieri se… - Paquita33370 : @piccologabri @docteurpepe Éric Zemmour, candidato alle elezioni presidenziali in Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Zemmour Francia, Zemmour ancora lontano dalle 500 firme per candidarsi ... ricordando che "è molto difficile"."Abbiamo tutti iniziato a chiamare", dice Éric Zemmour, deplorando "il tempo impiegato in questa occupazione". Spiega anche che lui stesso passa "un tempo pazzesco ...

Zemmour è il vero rivale di Macron ...presidente americano e il polemista hanno avuto una lunga chiacchierata per discutere della campagna elettorale e della situazione politica in Francia e negli Stati Uniti. Secondo lo staff di Zemmour,...

Francia, Zemmour ancora lontano dalle 500 firme per candidarsi askanews Francia, Zemmour ancora lontano dalle 500 firme per candidarsi Roma, 20 feb. (askanews) - Il candidato dell'estrema destra francese Eric Zemmour è ancora molto lontano dalle 500 firme di funzionari eletti necessarie per candidarsi alle elezioni presidenziali. Se ...

La candidata dei Repubblicani alle presidenziali francesi è sempre più estrema Leggi anche: Éric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio ... e che sono accusati di non provare un sentimento patriottico verso la Francia, ma solo di sfruttare, per convenienza, i ...

... ricordando che "è molto difficile"."Abbiamo tutti iniziato a chiamare", dice Éric, deplorando "il tempo impiegato in questa occupazione". Spiega anche che lui stesso passa "un tempo pazzesco ......presidente americano e il polemista hanno avuto una lunga chiacchierata per discutere della campagna elettorale e della situazione politica ine negli Stati Uniti. Secondo lo staff di,...Roma, 20 feb. (askanews) - Il candidato dell'estrema destra francese Eric Zemmour è ancora molto lontano dalle 500 firme di funzionari eletti necessarie per candidarsi alle elezioni presidenziali. Se ...Leggi anche: Éric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio ... e che sono accusati di non provare un sentimento patriottico verso la Francia, ma solo di sfruttare, per convenienza, i ...