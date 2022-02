Francesco Moser: chi è, età, carriera, patrimonio, figli, oggi, vini, famiglia, moglie, nuova compagna del ciclista (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier l’ex campione di sci Gustavo Thoeni, ma in studio arriverà anche il ciclista Francesco Moser. Conosciamolo meglio! Francesco Moser: chi è, età, carriera Francesco Moser è nato a Palù di Giovo il 19 giugno del 1951 ed è un ex ciclista su strada e pistard. Professionista dal 1973 al 1988 è stato soprannominato Lo Sceriffo: in carriera ha vinto un giro d’Italia e diverse classifiche, oltre a un campionato del mondo su strada e uno su pista nell’inseguimento individuale. Ben 273 le vittorie su strada da professionista: è il ciclista con il maggior numero di successi ed è il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti didi Mara Venier l’ex campione di sci Gustavo Thoeni, ma in studio arriverà anche il. Conosciamolo meglio!: chi è, età,è nato a Palù di Giovo il 19 giugno del 1951 ed è un exsu strada e pistard. Professionista dal 1973 al 1988 è stato soprannominato Lo Sceriffo: inha vinto un giro d’Italia e diverse classifiche, oltre a un campionato del mondo su strada e uno su pista nell’inseguimento individuale. Ben 273 le vittorie su strada da professionista: è ilcon il maggior numero di successi ed è il ...

