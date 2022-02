Franca Sebastiani | chi era la moglie di Massimo Ranieri | “Non ho voluto riconoscere mia figlia”

(Di domenica 20 febbraio 2022)di: un amore importante, ma turbolento quello nato tra i due che hanno anche avuto una. Ma andiamo per ordine: la prima ed unica moglie è stata Franchina, una ex cantante scomparsa a causa di un tumore pochi anni fa. Tra i due c’è stato un grandissimo amore; un sentimento forte suggellato anche dalla nascita nel 19871 dellaCristiana. Proprio la nascita dellaè stata però una sorta di spartiacque tra i due: Franchina, nota giornalista e cantante nel mondo dello spettacolo, euna delle voci più belle e promettenti della musica italiana. Sono gli anni d’oro di, anni in cui il cantautore napoletano si ritrova sulla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Franca Sebastiani

, ex moglie Massimo Ranieri/ "I suoi produttori ci hanno separati" Infatti il ritorno nella kermesse festivaliera del 70enne cantautore, attore e conduttore televisivo originario di ..., ex moglie Massimo Ranieri/ "I suoi produttori ci hanno separati" Tra gli ospiti particolarmente atteso per il pubblico femminile è Luca Argentero . L'attore sta spopolando grazie ...Sentimentalmente legato a Franca Sebastiani, morta nel 2015, fu un amore importante da cui nel 1971 nacque Cristiana. Un rapporto complicato quello con la figlia: per moltissimi anni, ben 36 ...Per quanto riguarda la vita privata, Massimo Ranieri, 69 anni, è stato sentimentalmente legato a Franca Sebastiani (deceduta il 27 maggio 2015). Un amore importante di Ranieri da cui, il 6 luglio del ...