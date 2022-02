Foden aggredito in un locale: il calciatore del City pedinato e insultato, coinvolta la madre [VIDEO] (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un episodio di follia si è registrato in Inghilterra. Sono state ore di paura per Phil Foden, calciatore del Manchester City. I Citizen sono stati sconfitti dal Tottenham nella partita di Premier League contro il Tottenham, 2-3 il risultato finale. Il calciatore classe 2000 della Nazionale inglese è finito su tutte le prime pagine dei giornali esteri per un episodio fuori dal campo. Foden si trovata in un locale ed è stato pedinato e insultato da alcuni tifosi, probabilmente per la brutta prestazione disputata contro la compagine di Conte. In un VIDEO che sta circolando si vede il calciatore nascondersi in una stanza, dalla stessa porta esce anche la madre che spinge anche uno degli haters. La donna ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un episodio di follia si è registrato in Inghilterra. Sono state ore di paura per Phildel Manchester. I Citizen sono stati sconfitti dal Tottenham nella partita di Premier League contro il Tottenham, 2-3 il risultato finale. Ilclasse 2000 della Nazionale inglese è finito su tutte le prime pagine dei giornali esteri per un episodio fuori dal campo.si trovata in uned è statoda alcuni tifosi, probabilmente per la brutta prestazione disputata contro la compagine di Conte. In unche sta circolando si vede ilnascondersi in una stanza, dalla stessa porta esce anche lache spinge anche uno degli haters. La donna ...

