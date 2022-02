Fiorenzuola-Triestina, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 20 febbraio 2022) Fiorenzuola-Triestina in campo oggi alle ore 14:30, match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie C, Girone A. La squadra alabardata dopo il ritrovato successo è attesa per cercare conferme in tre trasferte di fila non facili da qui a fine febbraio. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta casalinga contro il Trento e da un ko esterno patito contro Lecco. Ecco le ultime news relative al match, dalle probabili formazioni, al pronostico dei bookmarks ed alla diretta tv. Statistiche e curiosità di Fiorenzuola-Triestina Il Fiorenzuola di Tabbani occupa attualmente la sedicesima posizione in classifica a quota 26 punti, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, con uno score di 24 reti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022)in campo oggi alle ore 14:30, match valido per la ventottesima giornata del campionato diC, Girone A. La squadra alabardata dopo il ritrovato successo è attesa per cercare conferme in tre trasferte di fila non facili da qui a fine febbraio. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta casalinga contro il Trento e da un ko esterno patito contro Lecco. Ecco le ultime news relative al match, dalle, aldei bookmarks ed allatv. Statistiche e curiosità diIldi Tabbani occupa attualmente la sedicesima posizione in classifica a quota 26 punti, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, con uno score di 24 reti ...

