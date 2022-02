Fiorentina, Pradè: «Vittoria importantissima, puntiamo a replicarla» (Di domenica 20 febbraio 2022) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dopo il successo dei viola sull’Atalanta: le dichiarazioni Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo il successo sull’Atalanta. Vittoria – «Quella di oggi è una Vittoria importantissima, ed è arrivata in maniera diversa dall’idea di gioco della Fiorentina. Loro erano molto fisici, disposti tatticamente in maniera diversa. Siamo felicissimi, l’abbiamo interpretata in maniera forte dal punto di vista caratteriale, è stata una battaglia. Abbiamo avute alcune occasioni importanti, prima con Nico Gonzalez e poi anche con Sottil, quando Musso ha fatto una grande parata. Non abbiamo quasi mai sofferto, il nostro portiere è stato abbastanza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato dopo il successo dei viola sull’Atalanta: le dichiarazioni Daniele, ds della, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo il successo sull’Atalanta.– «Quella di oggi è una, ed è arrivata in maniera diversa dall’idea di gioco della. Loro erano molto fisici, disposti tatticamente in maniera diversa. Siamo felicissimi, l’abbiamo interpretata in maniera forte dal punto di vista caratteriale, è stata una battaglia. Abbiamo avute alcune occasioni importanti, prima con Nico Gonzalez e poi anche con Sottil, quando Musso ha fatto una grande parata. Non abbiamo quasi mai sofferto, il nostro portiere è stato abbastanza ...

