Fiorentina, Piatek: «C'era bisogno di questo successo. Testa alla prossima» (Di domenica 20 febbraio 2022) Krzysztof Piatek, attaccante della Fiorentina, ha parlato dopo il successo dei viola contro l'Atalanta. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Krzysztof Piatek ha parlato dopo Fiorentina-Atalanta. PARTITA – «Contro l'Atalanta è sempre una gara dura, avevamo bisogno di giocare così. Siamo una famiglia ed è un successo importante per tutto l'ambiente». EUROPA – «Si certo che ci crediamo. Ora Testa al Sassuolo, poi penseremo alla Coppa Italia contro la Juve». L'articolo proviene da Calcio News 24.

