Fiorentina, Italiano: «1-0 che dà soddisfazione. Europa? Prima pensiamo a questo» (Di domenica 20 febbraio 2022) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il successo ottenuto dai viola contro l’Atalanta: le dichiarazioni Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Fiorentina-Atalanta. PARTITA – «Terminare in equilibrio contro l’Atalanta è sempre una grande soddisfazione. Penso che è stato rotto questo equilibrio da un bel gol, era una gara dove chi segnava di più avrebbe vinto. Siamo contenti e siamo in crescita, questo risultato è una soddisfazione». PIATEK – «Sì devo dire che mi sta stupendo, ma rispetto agli altri nuovi arrivi conosce già l’ambiente. Adesso si sta mettendo a disposizione in maniera esemplare, anche se non è del tutto abituato. I gol lo ripagano per quello di straordinario che sta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Vincenzo, allenatore della, ha parlato dopo il successo ottenuto dai viola contro l’Atalanta: le dichiarazioni Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo-Atalanta. PARTITA – «Terminare in equilibrio contro l’Atalanta è sempre una grande. Penso che è stato rottoequilibrio da un bel gol, era una gara dove chi segnava di più avrebbe vinto. Siamo contenti e siamo in crescita,risultato è una». PIATEK – «Sì devo dire che mi sta stupendo, ma rispetto agli altri nuovi arrivi conosce già l’ambiente. Adesso si sta mettendo a disposizione in maniera esemplare, anche se non è del tutto abituato. I gol lo ripagano per quello di straordinario che sta ...

