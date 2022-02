Fiorentina, Callejon via in estate: lo segue il Fenerbahce, ma sogna il ritorno in L (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Il Napoli è pronto a privarsi di José Callejón. Secondo quanto riportato da "calcionapoli24.it", il club partenopeo starebbe valutando diverse offerte per il giocatore spagnolo, ma la situazione più complicata sembra essere quella legata al Fenerbahce: i turchi infatti vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo, mentre il Napoli preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto.? Il futuro di Josè Maria Callejon sarà lontano da Firenze. Il contratto del guardalinee offensivo con i viola scadrà e non verrà rinnovato, ed è libero di mettersi d'accordo con un'altra squadra. Secondo alcuni media turchi, il giocatore si sarebbe fatto strada nel mirino del Fenerbahce, ma secondo le informazioni raccolte dalla Fiorentina. Il giocatore preferirebbe tornare nella sua Liga dopo quasi dieci anni di assenza. I due club ... Leggi su goalnews (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Il Napoli è pronto a privarsi di José Callejón. Secondo quanto riportato da "calcionapoli24.it", il club partenopeo starebbe valutando diverse offerte per il giocatore spagnolo, ma la situazione più complicata sembra essere quella legata al: i turchi infatti vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo, mentre il Napoli preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto.? Il futuro di Josè Mariasarà lontano da Firenze. Il contratto del guardalinee offensivo con i viola scadrà e non verrà rinnovato, ed è libero di mettersi d'accordo con un'altra squadra. Secondo alcuni media turchi, il giocatore si sarebbe fatto strada nel mirino del, ma secondo le informazioni raccolte dalla. Il giocatore preferirebbe tornare nella sua Liga dopo quasi dieci anni di assenza. I due club ...

