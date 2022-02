Fiorentina-Atalanta, sfida infinita: e la Dea cerca l’aggancio alla Juve (Di domenica 20 febbraio 2022) Tra campionato e Coppa Italia, sta diventando la sfida infinita: Fiorentina-Atalanta, fino all’anno scorso sembrava anche una missione impossibile per i nerazzurri. Che a Firenze sono riusciti a rompere un tabù, vincendo dopo 28 anni, da quel famoso gol di Perrone il 3 gennaio 1993. Ma sarà anche una partita molto diversa, questa che tornerà a ospitare il 75 per cento degli spettatori, dalla vittoria di un anno fa, firmata (l’11 aprile 2021) dalla doppietta di Zapata, la risposta con doppietta di Vlahovic e il gol decisivo su rigore di Ilicic. Tutti protagonisti che però non rivedremo in questa 7a giornata di ritorno: è un’altra Fiorentina, senza Vlahovic ed è un’altra Atalanta, senza Zapata e Ilicic. Sempre loro avevano determinato la vittoria viola ... Leggi su bergamonews (Di domenica 20 febbraio 2022) Tra campionato e Coppa Italia, sta diventando la, fino all’anno scorso sembrava anche una missione impossibile per i nerazzurri. Che a Firenze sono riusciti a rompere un tabù, vincendo dopo 28 anni, da quel famoso gol di Perrone il 3 gennaio 1993. Ma sarà anche una partita molto diversa, questa che tornerà a ospitare il 75 per cento degli spettatori, dvittoria di un anno fa, firmata (l’11 aprile 2021) ddoppietta di Zapata, la risposta con doppietta di Vlahovic e il gol decisivo su rigore di Ilicic. Tutti protagonisti che però non rivedremo in questa 7a giornata di ritorno: è un’altra, senza Vlahovic ed è un’altra, senza Zapata e Ilicic. Sempre loro avevano determinato la vittoria viola ...

