Fiorentina-Atalanta | Marelli | “Lettura forzata nel gol annullato | il sistema mostra l’età”

"La rete dell'Atalanta andava convalidata per me, perché Hateboer non ha mai impattato sull'azione. Lettura eccessivamente forzata nel gol annullato. Per me è un sistema che inizia a mostrare un po' l'età. Forse sarebbe il caso di intervenire su questo tipo di fuorigioco. Non parlo di centimetro più o cm meno, quello deve rimanere oggettivo". Queste sono le considerazioni di Luca Marelli, intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24, al fine di definire una propria opinione sul gol annullato a Ruslan Malinovskiy in Fiorentina-Atalanta. L'ex arbitro italiano, attualmente al servizio di Dazn, ha commentato negativamente le decisioni della squadra arbitrale durante l'incontro valevole per ...

