Fiorentina Atalanta LIVE: tutto pronto al Franchi (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina e Atalanta, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Atalanta 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 12.30 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Fiorentina Atalanta 0-0: risultato e tabellino Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Piatek, Gonzalez. Allenatore: Italiano.A disposizione: Fogli, Rosati, M. Quarta, Nastasic, Terzic, Venuti, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 12.30 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Piatek, Gonzalez. Allenatore: Italiano.A disposizione: Fogli, Rosati, M. Quarta, Nastasic, Terzic, Venuti, ...

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Atalanta ?? Serie A ? 12:30 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by #SYNLABItalia Guarda la par… - lollo2315 : @clannadstan ok ma non puoi mettere uno che non gioca in Roma Lazio Inter Juve fiorentina Milan Napoli Atalanta così alto - biirfranshisku : @manussl01 Roma, Atalanta, Napoli, Fiorentina cosa hanno vinto? - matteo_baggiani : RT @acffiorentina: ?? MATCHDAY ?? ?? Atalanta ?? Serie A ? 12:30 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by #SYNLABItalia Guarda la partita… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaFiorentina #Fiorentina-Atalanta, Marino: “Nuovi investitori? I Percassi restano con n… -