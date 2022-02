Fiorentina-Atalanta LIVE 1-0 | la sblocca Piatek con una conclusione sporca da dentro l'area

Advertising

OptaPaolo : 51 - Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha giocato 51 palloni nel primo tempo della gara contro l'At… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Atalanta ?? Serie A ? 12:30 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by #SYNLABItalia Guarda la par… - SuperSportBlitz : #SerieA - HT Score: Fiorentina 0-0 Atalanta #SSFootball - Fiorentinanews : #FiorentinaAtalanta 1??-1?? ?? | 65' Gol annullato all'Atalanta. Imbucata per Malinovskyi che con una botta al volo… - GianlucaOdinson : Il gol Piatek regala il posto champions alla Juventus maremma puttana . Cmq i toscani hanno devastato questo.??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Atalanta

... ' Per il quarto posto ci sono tante squadre - ha concluso Marino - , anche la, la Roma ...più competitivo in Europa e sono contento di poter rappresentare una squadra come l'che se ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Sottil al termine del ...Ammonizione pesante quella rimediata da Merih Demiral nei minuti di recupero della prima frazione di gioco del match fra Fiorentina e Atalanta. Il difensore turco della Dea era infatti inserito nella ...L'Atalanta, allenata nel 1990/91 - con il lutto al braccio nel match contro la Fiorentina della 26ª giornata di Serie A -, ne è la dimostrazione. Libero, anche in questo caso, di essere visionario ma ...