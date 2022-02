Fiorentina-Atalanta | le scelte di Italiano e Gasperini

(Di domenica 20 febbraio 2022) Come ogni domenica, vi offriamo le formazioni ufficiali dell’anticipo di Serie A. Si apre allo stadio Franchi la domenica della 26ª giornata della Serie A 2021/22, i padroni di casa dellaospitano l’a partire dalle ore 12:30: di seguito, dunque, ledei due mister,, relativamente alle formazioni ufficiali. Vincenzo(4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All.:(3-5-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Freuler, Hateboer; Malinovskyi, Boga. All.

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Atalanta ?? Serie A ? 12:30 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by #SYNLABItalia Guarda la par… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali - fantapiu3 : #FiorentinaAtalanta: le #formazioni ufficiali Piatek o Cabral? Scelte obbligate per l’Atalanta #Fiorentina… - apetrazzuolo : SERIE A - Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Atalanta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 26ª ...Le formazioni ufficiali di, sfida valevole per la 26ª giornata della Serie A 2021/2022. I padroni di casa vogliono ripetersi contro la Dea e imporsi anche in campionato dopo l'eliminazione inflitta a ...Firenze, 20 febbraio 2022 - Terzo rtound della sfida sempre ad alta intensità tra Fiorentina e Atalanta. Quella di oggi al "Franchi" è una gara che pedr gli orobici vale una rivincita rispetto alle ...Le foto e gli articoli presenti su MondoNapoli sono stati in parte presi da internet, e quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...