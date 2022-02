Fiorentina-Atalanta | le formazioni ufficiali | profumo d’Europa

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo l’anticipo del Venerdì sera – tra Juventus e Torino – e le tre sfide del Sabato, ci si appresta a vivere un intenso lunch match, che vedrà contrapposte due squadre con l’obiettivo Europa. Di seguito ledi, partita valida per la 26esima giornata di Serie A. Le due compagini si sono sfidate recentemente in Coppa Italia, con la Viola che l’ha spuntata all’ultimo minuto grazie ad un gol di Milenkovic e, dunque, potrebbe essere anche una specie di “rivincita” qualora vincesse la Dea. Ottava in classifica con 39 punti (e due gare in meno, contando quella odierna), laha bisogno di continuare la striscia positiva e di trovare ulteriori risposte dai nuovi arrivati. I ragazzi di Italiano puntano al sesto posto che permetterebbe l’accesso alla Conference ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 26ª ...Le formazioni ufficiali di, sfida valevole per la 26ª giornata della Serie A 2021/2022. I padroni di casa vogliono ripetersi contro la Dea e imporsi anche in campionato dopo l'eliminazione inflitta a ...Firenze, 20 febbraio 2022 - Terzo rtound della sfida sempre ad alta intensità tra Fiorentina e Atalanta. Quella di oggi al "Franchi" è una gara che pedr gli orobici vale una rivincita rispetto alle