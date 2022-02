Fiorentina Atalanta | la sfida del gol | le due squadre che hanno segnato con più calciatori

(Di domenica 20 febbraio 2022) La partita traè anche unatra le duechecon piùSapore d’Europa e profumo di spettacolo nel match tra. Una partita che promette tanti gol e lo dicono i numeri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, viole e nerazzurri sono le duechecon più uomini in Serie A. Ben 17 l’, 16 lache ha rimpolpato questa classifica con le reti dell’ultima partita contro lo Spezia di Piatek e Amrabat. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentina-Atalanta: orario e dove vederla in TV o in streaming La partita Fiorentina-Atalanta si giocherà domenica 20 febbraio 2022 alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita ...Tra le sfide più interessanto in programma per la 26^ giornata, figura quella tra Fiorentina e Atalanta. I viola hanno reagito alla grande dopo il k.o. interno contro la Lazio, battendo proprio la Dea ...