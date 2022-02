Fiorentina Atalanta | gol annullato Malinovskyi | Gasperini furibondo e Doveri lo espelle

Advertising

OptaPaolo : 51 - Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha giocato 51 palloni nel primo tempo della gara contro l'At… - SuperSportBlitz : #SerieA - HT Score: Fiorentina 0-0 Atalanta #SSFootball - Dibbello : RT @TuttoMercatoWeb: Fiorentina-Atalanta 1-0, annullato gol dubbio a Malinovskyi: Gasperini si infuria e viene espulso - samuel_sulpizi : Dopo il mezzo furto visto in Torino-Venezia, ecco il furto completo di Fiorentina-Atalanta. Arbitri Serie A VERGOGN… - furiadicheb1985 : Lazio Fiorentina e Atalanta hanno tutte una partita in più da giocare rispetto a noi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Atalanta

Alle 12.30 al Franchi scendono in campo, con la sfida in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Franchi, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Franchi,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...La graduatoria dice: Juve 47, Atalanta 44 e Fiorentina 39, ma i bianconeri hanno una gara in più. Certo, lo stesso discorso vale al contrario: con tre punti oggi la banda Gasperini aggancerebbe i ...L'Atalanta, allenata nel 1990/91 - con il lutto al braccio nel match contro la Fiorentina della 26ª giornata di Serie A -, ne è la dimostrazione. Libero, anche in questo caso, di essere visionario ma ...