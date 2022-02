Fiorentina-Atalanta, gol annullato a Malinovskyi: Doveri doveva andare a rivedere l’episodio (Di domenica 20 febbraio 2022) Ancora polemiche, ancora Atalanta protagonista. Alla squadra di Gasperini, al Franchi contro la Fiorentina, è stato annullato a Malinovskyi un gol per un fuorigioco di Hateboer che non tocca la palla ma la contende, incrociando la corsa del difensore viola. Gasperini protesta e viene espulso. Giusto annullare, ma c’è un errore di protocollo che coinvolge il var Banti e l’arbitro Doveri: il direttore di gara doveva essere richiamato al monitor per giudicare lo stato della posizione (attiva o non). Una situazione simile si è verificata anche in Atalanta-Roma: anche in quel caso fu il var a decidere e non l’arbitro. Un errore solo procedurale, ma annullare la rete è stata la decisione corretta. Ma l’unico a salvarsi è il guardialinee. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ancora polemiche, ancoraprotagonista. Alla squadra di Gasperini, al Franchi contro la, è statoun gol per un fuorigioco di Hateboer che non tocca la palla ma la contende, incrociando la corsa del difensore viola. Gasperini protesta e viene espulso. Giusto annullare, ma c’è un errore di protocollo che coinvolge il var Banti e l’arbitro: il direttore di garaessere richiamato al monitor per giudicare lo stato della posizione (attiva o non). Una situazione simile si è verificata anche in-Roma: anche in quel caso fu il var a decidere e non l’arbitro. Un errore solo procedurale, ma annullare la rete è stata la decisione corretta. Ma l’unico a salvarsi è il guardialinee. SportFace.

