Fiorentina-Atalanta, Gasperini in silenzio stampa per protesta (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Atalanta è in silenzio stampa. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina con tanto di polemiche per un gol annullato a Malinovskyi (un fuorigioco giudicato attivo di Hateboer), il tecnico Gian Piero Gasperini sceglie la via del silenzio, come già accaduto contro Juventus e Fiorentina (Coppa Italia). La formazione bergamasca resta quindi in silenzio, non concederà interviste a Sky e Dazn in zona commento. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) L’è in. Dopo la sconfitta contro lacon tanto di polemiche per un gol annullato a Malinovskyi (un fuorigioco giudicato attivo di Hateboer), il tecnico Gian Pierosceglie la via del, come già accaduto contro Juventus e(Coppa Italia). La formazione bergamasca resta quindi in, non concederà interviste a Sky e Dazn in zona commento. SportFace.

Advertising

pisto_gol : In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fg diventato attiv… - OptaPaolo : 51 - Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha giocato 51 palloni nel primo tempo della gara contro l'At… - TuttoMercatoWeb : Fiorentina-Atalanta 1-0, annullato gol dubbio a Malinovskyi: Gasperini si infuria e viene espulso - BrunelliMauro : La Fiorentina ha meritato la vittoria ma il gol annullato all’Atalanta è una porcheria senza pari. - Dejansan : @internazionaleL Si ma con questa si iscrivè alla lotta una squadra in più, la Fiorentina e L'Atalanta se vincono l… -