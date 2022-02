Fiorentina - Atalanta 1 - 0 | Piatek stende la Dea | Gasperini furioso ed espulso

Advertising

pisto_gol : In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fg diventato attiv… - OptaPaolo : 51 - Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha giocato 51 palloni nel primo tempo della gara contro l'At… - TuttoMercatoWeb : Fiorentina-Atalanta 1-0, annullato gol dubbio a Malinovskyi: Gasperini si infuria e viene espulso - __SSam__7 : Povero pikkolo ancielo. ?????? #FiorentinaAtalanta #Fiorentina #Atalanta - qn_lanazione : Fiorentina-Atalanta 1-0: Piatek stende la Dea e i viola sognano l'Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Atalanta

Il tabellino di, i dati statistici della partita del 20 febbraio valida per la ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022(4 - 3 - 3) : Dragowski; Odriozola, ...Sfida d'alta quota nel lunch match domenicale: meno gol rispetto alle previsioni, ma tante emozioni nell' 1 - 0 che regala sogni di Champions ad Italiano e sgretola le certezze di unaspuntata, che senza Zapata e Muriel soffre anche più del previsto. In realtà, dopo un primo tempo in cui Dragowski e Musso avevano fermato Koopmeiners e Sottil , nella ripresa la Dea aveva ...Firenze, 20 feb. – (Adnkronos) – Un gol di Piatek regala la vittoria alla Fiorentina nella sfida dal sapore d’Europa contro l’Atalanta nel ‘lunch match’ della 26/a giornata di Serie A. Il polacco ...L'Atalanta è conosciuta in tutto il mondo grazie al lavoro ... Per il quarto posto ci sono tante squadre, anche la Fiorentina, la Roma e la Lazio che sono tutte grandi squadre e sono temibili. Il ...