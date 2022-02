Fiorentina-Atalanta 1-0, Piatek stende i nerazzurri (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Fiorentina batte 1-0 l’Atalanta nel ‘lunch match’ della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. A decidere la partita il gol di Piatek al 56?. Espulso al 64? il tecnico degli orobici Gasperini per proteste dopo l’annullamento del pareggio, realizzato da Malinovsky, per fuorigioco. In classifica i viola agganciano al sesto posto la Lazio e si portano a -2 dagli orobici e a -5 dalla Juventus con ancora una partita (in casa contro l’Udinese) da recuperare. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Labatte 1-0 l’nel ‘lunch match’ della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. A decidere la partita il gol dial 56?. Espulso al 64? il tecnico degli orobici Gasperini per proteste dopo l’annullamento del pareggio, realizzato da Malinovsky, per fuorigioco. In classifica i viola agganciano al sesto posto la Lazio e si portano a -2 dagli orobici e a -5 dalla Juventus con ancora una partita (in casa contro l’Udinese) da recuperare. Funweek.

