Fiorentina-Atalanta 1-0, Piatek stende i nerazzurri (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Fiorentina batte 1-0 l'Atalanta nel 'lunch match' della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita il gol di Piatek al 56?. Espulso al 64? il tecnico degli orobici Gasperini per proteste dopo l'annullamento del pareggio, realizzato da Malinovsky, per fuorigioco. In classifica i viola agganciano al sesto posto la Lazio e si portano a -2 dagli orobici e a -5 dalla Juventus con ancora una partita (in casa contro l'Udinese) da recuperare. LA PARTITA – In avvio predominio territoriale da parte dei viola che però ci mettono venti minuti per creare la prima occasione da rete. Protagonista Sottil che scappa sulla sinistra e poi crossa bene per Gonzalez: colpo di testa che viene neutralizzato da Musso a terra. Occasione clamorosa invece quella che ha tra i piedi al ...

pisto_gol : In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fg diventato attiv… - OptaPaolo : 51 - Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha giocato 51 palloni nel primo tempo della gara contro l'At… - TuttoMercatoWeb : Fiorentina-Atalanta 1-0, annullato gol dubbio a Malinovskyi: Gasperini si infuria e viene espulso - ale10princi : #serieatim #FiorentinaAtalanta l’#Atalanta non vince contro la #Fiorentina, automaticamente per il tifoso medio è c… - webecodibergamo : Fiorentina-Atalanta, il commento di Roberto Belingheri -