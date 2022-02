Fiordaliso | chi è la cantante | età | canzoni | carriera | oggi | altezza | figli | chi è il marito | foto | genitori | Instagram | Sanremo | papà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di, pronta a raccontarsi tra vita privata e, anche, che sarà in studio con il suo adorato: chi è, età,Marinaè nata a Piacenza il 19 febbraio del 1956 ed è una cantautrice di musica pop rock.a di Auro e Carla Pozzi e prima di 6, Marina ha iniziato da giovanissima a studiare pianoforte e canto. Nel 1971, all’età di 15 anni, è rimasta incinta del primoo, nato a Milano il 10 febbraio del 1972. Ladiè cominciata sul finire degli anni ’70 quando è entrata a far parte ...