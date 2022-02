FIGC, Gravina: “Staremo molto attenti sui ricavi dalle plusvalenze. Le iscrizioni…” (Di domenica 20 febbraio 2022) Le dichiarazioni del presidente della FIGC Gravina, il quale ha affrontato il tema della situazione economica del mondo del calcio in Italia Leggi su mediagol (Di domenica 20 febbraio 2022) Le dichiarazioni del presidente della, il quale ha affrontato il tema della situazione economica del mondo del calcio in Italia

Advertising

Mediagol : FIGC, Gravina: “Staremo molto attenti sui ricavi dalle plusvalenze. Le iscrizioni…” - BianconeraNews : Il presidente della @FIGC Gabriele #Gravina pone in forte dubbio la possibilità di poter stoppare la #SerieA per da… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ??? 'La nostra nazionale avrebbe bisogno di qualche giorno in più per preparare la sfida' ??? Le parole del presidente del… - SampNews24 : #Gravina: «Rinvio Serie A per la Nazionale? Situazione complicata» #Sampdoria - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? 'La nostra nazionale avrebbe bisogno di qualche giorno in più per preparare la sfida' ??? Le parole del presidente del… -

Ultime Notizie dalla rete : FIGC Gravina Playoff mondiali e futuro di Mancini, Gravina vuota il sacco - Top News Gabriele Gravina ha parlato dei playoff di qualificazione mondiale nel corso della sua ospitata a Novantesimo Minuto. L'obiettivo, per il presidente della Figc, è ampliare la capienza del Barbera per la prima ...

FIGC, Gabriele Gravina: "Mancini lavorerà con noi a lungo" Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di parecchie tematiche ospite a 90° minuto. Il primo commento di gravina riguarda la capienza del Barbera per la sfida playoff Mondiali tra Italia e Macedonia del ...

FIGC, Gabriele Gravina: "Mancini lavorerà con noi a lungo" Virgilio Sport Gravina: “Faremo attenzione all’effetto delle plusvalenze sui ricavi” Gabriele Gravina è tornato a parlare. Il presidente della Federcalcio ha preso la parola in un periodo molto particolare del calcio italiano, di transizione e cambiamento. Il numero uno della Figc è ...

Gravina sul possibile rinvio della Serie A per le nazionali: le parole Il presidente della FIGC Gravina a 90° minuto ha parlato della possibilità di rinviare il turno del 19-20 marzo per consentire ai calciatori di riposare in vista degli spareggi della Nazionale per ...

Gabrieleha parlato dei playoff di qualificazione mondiale nel corso della sua ospitata a Novantesimo Minuto. L'obiettivo, per il presidente della, è ampliare la capienza del Barbera per la prima ...Il presidente dellaGabrieleha parlato di parecchie tematiche ospite a 90° minuto. Il primo commento diriguarda la capienza del Barbera per la sfida playoff Mondiali tra Italia e Macedonia del ...Gabriele Gravina è tornato a parlare. Il presidente della Federcalcio ha preso la parola in un periodo molto particolare del calcio italiano, di transizione e cambiamento. Il numero uno della Figc è ...Il presidente della FIGC Gravina a 90° minuto ha parlato della possibilità di rinviare il turno del 19-20 marzo per consentire ai calciatori di riposare in vista degli spareggi della Nazionale per ...