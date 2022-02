Festa Olimpia | Milano batte Tortona e conquista l' ottava Coppa Italia | Delaney mvp

(Di domenica 20 febbraio 2022) E sono 8!vince la, bissando il successo dello scorso anno e mettendo così in bacheca l'ennesimo trofeo. Contro la sorpresa(che in semifinale aveva eliminato la Virtus ...

Il 53 - 47 di fine quarto potrebbe far pensare a una gara riaperta, invece si capisce subito che non è così perché il 6 - 0 iniziale dell'in appena 1'49' porta il +12 (59 - 47) che poi sul 70 ...DIRETTA MILANO TORTONA (RISULTATO 78 - 61):La finale di Coppa Italia traMilano e Tortona termina sul 78 - 61. Andiamo a scoprire tutti i realizzatori del match.Milano: Biligha 2, Rodriguez 8, Hall 12, Daniels 8, ...Il 53-47 di fine quarto potrebbe far pensare a una gara riaperta, invece si capisce subito che non è così perché il 6-0 iniziale dell’Olimpia in appena 1’49” porta il +12 (59-47) che poi sul 70-52 del ...Diretta Milano Tortona streaming video Rai: orario e risultato live della finale della Coppa Italia 2022 di basket, una partita inedita e sorprendente con l’Olimpia che parte favorita. Inizia la ...