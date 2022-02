Fermana-Pescara | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 20 febbraio 2022) Nel Girone B diC si affrontano, nel match valido per il ventisettesimo turno di campionato. Un percorso altalenante ma comunque buono per gli ospiti, che navigano in tutta sicurezza al quinto posto, con 43 punti accumulati. Una posizione di classifica che consente agli abruzzesi di continuare il loro cammino con discreta tranquillità per quanto riguarda il discorso playoff. Eccezion fatta per l’Ancona, che tallona gli uomini di Auteri da molto vicino, si è formato infatti un solco molto difficile da recuperare per le inseguitrici. Un’ulteriore vittoria consentirebbe ai biancazzurri di insidiare l’Entella in quarta posizione e rafforzare ulteriormente la classifica. Discorso opposto per i padroni di casa, che stazionano al quindicesimo posto, con 25 punti e in piena crisi di identità. Un periodo di flessione che ...

Ultime Notizie dalla rete : Fermana Pescara

Nel turno precedente l'Entella ha pareggiato per 0 - 0 sul campo del; si presenta all'... I toscani vengono dal successo casalingo per 2 - 0 contro lae sono ottavi a quota 34 punti, .... È il primo dei tre impegni consecutivi in trasferta, sulla carta il più agevole. Alle 17,30, allo stadio Recchioni, ilaffronta lacon l'obbligo della vittoria per restare in scia a Cesena ed Entella nella corsa al terzo posto. I biancazzurri hanno un aiuto importante per tornare a vincere dopo due ...Ex calciatore e poi allenatore della Fermana (portò i marchigiani per la prima e unica volta in Serie B nella loro storia), Ivo Iaconi ha guidato anche il Pescara nel triennio 2001-2004. Il tecnico ...Dopo 18 anni ritorna nuovamente il derby tra Fermana e Pescara, che fa ritornare indietro nel tempo e riemergere le piacevoli memorie dei tempi d'oro delle due squadre. Nella partita di oggi ...