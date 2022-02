F1 | Valtteri Bottas | “Non vedo nessuno che possa battere Hamilton al volante di una Mercedes”

(Di domenica 20 febbraio 2022)ha espresso il proprio parere nei confronti di George Russell, pilota che lo ha rimpiazzato inaccanto al sette volte campione del mondo Lewis. Una nuova stagione è alle porte, ricordiamo infatti l’appuntamento di settimana prossima da non perdere con i primi test di Barcellona (Spagna). Il finnico ha rilasciato ad una recente intervista al ‘The Sun’ riportata da ‘Motorsport.com’. “Nonchenel prossimo futuro aldi una. George sarà in grado di adattarsi bene alla squadra, maLewis non è facile. L’ho sperimentato negli anni”. Il nuovo alfiere dell’Alfa Romeo ha continuato dicendo: “La ...

ALFA ROMEO Due nuovi piloti (e Guanyu Zhou) al posto di Giovinazzi e Raikkonen e nuove linee. La scuderia del Biscione ha un nuovo partner: è la DRF Bets, la piattaforma di scommesse ...Previous Nextha così potuto raccogliere i primi dati e avvertire le prime sensazioni al volante della C42 che nel 2022 è chiamata a riscattare il deludente nono posto in classifica ...Una cornice speciale, come speciale è stata l’opportunità di incontrare la squadra al completo, da Valtteri Bottas a Guanyu Zhou, dal team principal Frederic Vasseur all’amministratore delegato Alfa ...All’alba della sua nuova avventura con Alfa Romeo, Valtteri Bottas si è concesso ad una lunga intervista per analizzare tutti gli aspetti di questo suo nuovo capitolo in Formula 1. bottas alfa romeo ...