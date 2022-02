F1, Ferrari più voluminosa all’altezza delle pance di Mercedes: motivi e possibili vantaggi (Di domenica 20 febbraio 2022) L’obiettivo è il seguente: creare un secondo tunnel Venturi. Ferrari, Mercedes e le monoposto di questo Mondiale 2022 di F1 avranno questo target per avere un comportamento della monoposto bilanciato e prestazionale. Tuttavia, colpisce il modo in cui soprattutto la Rossa e la scuderia di Brackley, con la F1-75 e la W13, abbiano interpretato in maniera opposta il regolamento. Il team del Cavallino Rampante ha puntato su delle pance molto più larghe di quelle della Mercedes per sfruttare la parte superiore delle stesse; la macchina anglo-tedesca è stata invece progettata con il concetto di “pance corte” per sfruttare il fondo al meglio possibile. Perché queste differenze? La Rossa ha un cofano motore meno ingombrante e ha disposto i radiatori nelle grandi ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) L’obiettivo è il seguente: creare un secondo tunnel Venturi.e le monoposto di questo Mondiale 2022 di F1 avranno questo target per avere un comportamento della monoposto bilanciato e prestazionale. Tuttavia, colpisce il modo in cui soprattutto la Rossa e la scuderia di Brackley, con la F1-75 e la W13, abbiano interpretato in maniera opposta il regolamento. Il team del Cavallino Rampante ha puntato sumolto più larghe di quelle dellaper sfruttare la parte superiorestesse; la macchina anglo-tedesca è stata invece progettata con il concetto di “corte” per sfruttare il fondo al meglio possibile. Perché queste differenze? La Rossa ha un cofano motore meno ingombrante e ha disposto i radiatori nelle grandi ...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA - Leclerc: 'La nuova Ferrari è bellissima, la amo davvero. L'amerò ancora di più se sarà veloce in pista' #SkyMotori #F1 #Formula1 - OA_Sport : #F1 Ferrari ha fatto una scelta precisa in termini progettuali con la F1-75 e le pance più larghe potrebbero offrir… - Buzz64134130 : @Gianpaolo_5 @LucaNasir_33 @AzzoJacopo Vediamo se il fenomeno ci arriva in CL, visto l’ingaggio che prende e i 90 m… - napoleone57 : @matteosalvinimi se non ci fossero stati anche i francesi che di vini se ne intendono più di noi ci avrebbero pass… - Maignangioia : @vi_vi_vi2 In più, non mi ricordo se lo ha detto sempre lui, mi avevano riportato la notizia che Ferrari avesse add… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari più Formula 1, le scuderie presentano le nuove monoposto: mondiale al via il 20 marzo in Bahrain, sono 23 i Gran Premi FERRARI Ibrido più potente , fiancate strette. È stato fatto un gran lavoro per chiudere il gap con i rivali. Il Cavallino vorrebbe interrompere un digiuno di vittorie che dura dal 2019. Confermata ...

Ferrari, VW, Skoda e Re:volt, settimana in 4 flash ... altri brevetti per la EV del 2025 L'arrivo sul mercato è previsto tra tre anni, ma la Ferrari ... Con l'unità più capace nella parte posteriore del veicolo. Par di capire che siamo in presenza di una ...

Concorso presidi 2017, più di 100 dirigenti pronti allo sciopero della fame se non potranno tornare al Sud Corriere della Sera Ibridopotente , fiancate strette. È stato fatto un gran lavoro per chiudere il gap con i rivali. Il Cavallino vorrebbe interrompere un digiuno di vittorie che dura dal 2019. Confermata ...... altri brevetti per la EV del 2025 L'arrivo sul mercato è previsto tra tre anni, ma la... Con l'unitàcapace nella parte posteriore del veicolo. Par di capire che siamo in presenza di una ...