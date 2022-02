Eurovision 2022 | Achille Lauro rappresenterà San Marino

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’si avvicina sempre di più e si fa sempre più completa la lista dei cantanti che rappresenteranno i vari Paesi. Ieri sera è toccato a Sanscegliere il suo vincitore tramite il festival Una Voce per San. A trionfare è statoche volerà in rappresentanza del piccolo Stato all’Song Contest in programma a maggio. Il cantante, super favorito dai Bookmakers, ha battuto gli altri concorrenti alla vittoria con il brano Stripper. In gara c’erano volti a noi noti tra i quali Valerio Scanu e Ivana Spagna. La conduzione è stata affidata a Jonathan Kashanian, ex naufrago de L’Isola dei famosi. Solo quinto Francesco Monte, protagonista nell’ultimo periodo di alcune polemiche. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti ha deciso di intraprendere la ...

Il podio leggi anche, Mahmood e Blanco vincitori secondo i bookmaker Lauro è stato scelto da una giuria guidata da Mogol nella serata finale al Teatro Nuovo di Dogana trasmessa da San ...Lo spettatore della 66ª edizione dell'Song Contest " in onda su Rai 1 da Torino il 10 e ... La diretta dell'Eurovison Song Contestoltre che su Rai 1 sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 ...