Eurovision 2022, Achille Lauro parteciperà come cantante di San Marino: sfiderà l'Italia con Mahmood e Blanco (Di domenica 20 febbraio 2022) Mahmood e Blanco, i vincitori dell'ultima edizione di Sanremo con il brano 'Brividi', in testa alle classifiche da settimane, all'Eurovision Song Contest, che quest'anno si terrà a Torino, dovranno vedersela con un altro cantante italiano. Stiamo parlando dell'artista romano Achille Lauro, che ha trionfato a 'Una voce per San Marino' e volerà all'Eurovision 2022 per rappresentare proprio San Marino. Leggi anche: Eurovision 2022 a Torino: date, biglietti, conduttori e cantanti in gara

