Esposito: “Il Napoli vuole che Ghoulam resti, Mario Rui verso l’addio” (Di domenica 20 febbraio 2022) Paolo Esposito è intervenuto ai microfoni di 87 TV ed ha parlato di due giocatori del Napoli: Faouzi Ghoulam e Mario Rui. Il giornalista Paolo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 20 febbraio 2022) Paoloè intervenuto ai microfoni di 87 TV ed ha parlato di due giocatori del: FaouziRui. Il giornalista Paolo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

napolipiucom : Esposito: 'Ghoulam può restare al Napoli, vi dico cosa pensa De Laurentiis' #CalcioNapoli #Ghoulam #napoli… - infoitsport : Esposito: “Ghoulam può restare al Napoli, vi dico cosa pensa De Laurentiis” - CiroVive : RT @MarGauFil: #eldiegumano nella stanza museo 'Ciro é...', dedicata alla memoria di Ciro Esposito. Grazie all'Associazione @CiroVive per a… - AiaCampobasso : ?? SERIE D ? ATLETICO TERME FIUGGI-MONTEGIORGIO ??? Domenica 20 febbraio ore 14.30 ??? Stadio comunale (Fiuggi) AA1 A… - MomiEspo : @GrandeTornado1 A Napoli entrerebbero 50 persone in fila con il green cazz di Esposito Gennaro, per questo da noi f… -