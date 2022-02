Esercitazioni militari Russia - Bielorussia proseguiranno (Di domenica 20 febbraio 2022) La BieloRussia continuerà le Esercitazioni militari con la Russia, che sarebbero dovute terminare oggi. "In considerazione dell'aumento dell'attività militare vicino ai confini e dell'aggravarsi della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) La Bielocontinuerà lecon la, che sarebbero dovute terminare oggi. "In considerazione dell'aumento dell'attività militare vicino ai confini e dell'aggravarsi della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo bielorusso Aljaksandr Lukashenko osservano le esercitaz… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Mosca annuncia la fine delle esercitazioni in Crimea #ANSA - rtl1025 : ?? Il #Cremlino ha confermato l'inizio di un #ritiro pianificato dal confine ucraino delle sue #truppe impegnate nel… - neilvizzini : La mediazione di Lukashenko e gli accordi di Minsk non hanno di fatto più alcun senso - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Crisi #RussiaUcraina, in Bielorussia continuano le esercitazioni militari con la Russia -