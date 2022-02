Empoli-Juventus: probabili formazioni e in tv (Di domenica 20 febbraio 2022) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/22. I toscani, dopo la sconfitta contro la Sampdoria, tenteranno di fare punti proseguendo nel cammino verso una salvezza tranquilla. Di contro, troveranno i bianconeri, che dopo i mezzi passi falsi contro Atalanta e Torino, hanno bisogno della vittoria per mantenere il quarto posto. Empoli-Juventus si giocherà sabato 26 febbraio 2022 presso lo stadio Castellani. Empoli-Juventus: come scenderanno in campo le due squadre? I toscani scenderanno in campo con il 4-3-2-1 che vedrà tra i pali Vicario. La linea difensiva sarà composta da Stojanovic, Ismajli, Tonelli e Parisi. In cabina di regia ci saranno Asllani, Zurkowski e Bandinelli. In avanti, Bajrami ed Henderson supporteranno l’unica punta Pinamonti. I bianconeri potrebbero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/22. I toscani, dopo la sconfitta contro la Sampdoria, tenteranno di fare punti proseguendo nel cammino verso una salvezza tranquilla. Di contro, troveranno i bianconeri, che dopo i mezzi passi falsi contro Atalanta e Torino, hanno bisogno della vittoria per mantenere il quarto posto.si giocherà sabato 26 febbraio 2022 presso lo stadio Castellani.: come scenderanno in campo le due squadre? I toscani scenderanno in campo con il 4-3-2-1 che vedrà tra i pali Vicario. La linea difensiva sarà composta da Stojanovic, Ismajli, Tonelli e Parisi. In cabina di regia ci saranno Asllani, Zurkowski e Bandinelli. In avanti, Bajrami ed Henderson supporteranno l’unica punta Pinamonti. I bianconeri potrebbero ...

