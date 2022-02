Emodinamica o eliambulanza | ecco il dilemma del nuovo ospedale Murri

(Di domenica 20 febbraio 2022) FERMO -? È ilche incombe suldi Campiglione. Tutte e due, la nuova struttura che cresce a vista d'occhio in località San Claudio, non le potrà avere.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Emodinamica eliambulanza

corriereadriatico.it

FERMO -? È il dilemma che incombe sul nuovo ospedale di Campiglione. Tutte e due, la nuova struttura che cresce a vista d'occhio in località San Claudio, non le potrà avere. Ma il ...L'a Enna si tradurrebbe nella costituzione di due piccoli poli sanitari nel "bacino del ...I che il Sant'Elia " su gomma " ad oggi vengono trasferiti tempestivamente con l', ...FERMO - Emodinamica o eliambulanza? È il dilemma che incombe sul nuovo ospedale di Campiglione. Tutte e due, la nuova struttura che cresce a vista d’occhio in località San Claudio, non le potrà avere.“L’azione demolitiva nei confronti dell’ASP di Caltanissetta è sempre più concreta”. E’ quanto affermano in una nota la segretaria generale della Cgil Caltanissetta Rosanna Moncada e il segretario del ...